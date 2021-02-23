В пятом выпуске шоу "Маска" зрители узнали, что за образом Козы скрывалась известная украинская психолог Наталья Холоденко. Звезда поделилась, что сначала не была в восторге от своей маски, ведь боялась насмешек.

Как судьи, так и зрители были шокированы, когда увидели под маской Козы Наталью Холоденко. Звездные детективы даже предположить не могли, что у психолога такой красивый голос, поэтому приписывали образ певице Оле Цибульской. Однако сама участница уверяет, что не подбирала особую манеру и не меняла голос, потому что была убеждена, что ее раскроют сразу.

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Наталья Холоденко об образе Козы

Психолог призналась, что не очень хотела примерять маску Козы, ведь боялась, что этот образ закрепится за ней. Но потом поняла, что может показать сугубо украинскую историю, перевоплотившись в национальную и этническую героиню.

Сперва у меня возникли ассоциации со школой: надень костюм и будут дразнить козой еще пять лет. Но потом я поняла – все, чего мы боимся, надо попробовать, ведь когда в это погружаешься, от чего-то защищаешься,

– рассказала Наталья Холоденко.

Не в восторге психолог была и от костюма. Она просила наряд с маленькой головой, поскольку у нее пониженное давление. Но ей достался чуть ли не самый тяжелый костюм на шоу "Маска". Кроме огромной головы Наталья Холоденко каждый раз появлялась на сцене на 25-сантиметровых каблуках.

"Моя голова была второй по величине после Сома – у него однокомнатная квартира на голове, а у меня просто хрущевка. Это физически очень тяжело. Во время первой репетиции я впервые в жизни почувствовала паническую атаку, тогда просто не рассчитали количество дырочек, через которые проникал кислород", – вспомнила знаменитость.

Напомним, в предыдущем эфире проект "Маска" покинул Павлин, за маской которого скрывалась Ирина Федишин. После вылета из шоу певица раскрыла секреты своего образа.