У п'ятому випуску шоу "Маска" глядачі дізналися, що за образом Кози ховалася відома українська психологиня Наталія Холоденко. Зірка поділилась, що спочатку не була в захваті від своєї маски, адже боялась глузувань.

Як судді, так і глядачі були шоковані, коли побачили під маскою Кози Наталію Холоденко. Зіркові детективи навіть припустити не могли, що психологиня має такий гарний голос, тому приписували образ співачці Олі Цибульській. Однак сама учасниця запевняє, що не підбирала особливу манеру та не змінювала голос, тому була переконана, що її розкриють одразу.

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Наталія Холоденко про образ Кози

Психологиня зізналась, що не дуже хотіла приміряти маску Кози, адже боялася, що цей образ закріпиться за нею. Однак тоді зрозуміла, що може показати суто українську історію, перевтілившись у національну та етнічну героїню.

Спершу в мене виникли асоціації зі школою: одягни костюм і будуть дражнити козою ще п'ять років. Але потім я зрозуміла – все, чого ми боїмось, треба спробувати, адже коли в це поринаєш, від чогось захищаєшся,

– розповіла Наталія Холоденко.

Не в захваті психологиня була й від костюму. Вона просила вбрання з маленькою головою, оскільки має понижений тиск. Натомість їй дісталося ледь не найважчий костюм на шоу "Маска". Окрім величезної голови Наталія Холоденко щоразу з'являлась на сцені на 25-сантиметрових підборах.

"Моя голова була другою за величиною після Сома – у нього однокімнатна квартира на голові, а у мене просто хрущовка. Це фізично дуже важко. Під час першої репетиції я вперше в житті відчула панічну атаку, тоді просто не розрахували кількість дірочок, через які проникав кисень", – пригадала знаменитість.

Нагадаємо, в попередньому ефірі проєкт "Маска" покинула Пава, за маскою якої ховалась Ірина Федишин. Після вильоту з шоу співачка розкрила секрети свого образу.