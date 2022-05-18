Будем выбирать сами: глава Общественного рассказал, что изменится в жюри Евровидения в следующем году

Председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий поделился, что "у Общественного на радарах есть недовольство жюри", поэтому в следующем году будет новация. Зрители смогут сами предложить достойных членов Национального жюри, а затем пройдет онлайн-голосование.

После скандала с Евровидением, где участники Национального жюри не дали достойных баллов дружественным странам-соседям, в Общественном пошли на новые шаги. Уже со следующего года все желающие могут присоединиться к процессу формирования состава жюри.

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"У Общественного на радарах есть недовольство нынешним жюри. Со следующего года одной из новаций формирования жюри будет open call. Все граждане, которые будут желать, смогут предложить свою кандидатуру, которая, по их мнению, имеет опыт и вес в этой сфере. После этого сделаем голосование на сайте и согласуем кандидатур с ЕМС. В результате будет сформировано профессиональное жюри, как будет голосовать за финалистов Евровидения в следующем году", – рассказал Николай Чернотицкий.



Николай Чернотицкий на пресс-конференции во Львове / Фото 24 канала

Он добавил, что формировать жюри во время войны было непросто, но никто не оказывал влияния на выбор членов жюри. Судей выбирали, учитывая их опыт. Ему жаль, как руководителю Общественного, что Польша не получила высокие баллы, но, как функционер, он не имеет права вмешиваться в работу жюри.

"Каждый член жюри голосует секретно и отдельно друг от друга. Они не могут договариваться, не знают, каким будет итоговый результат поставленных ими баллов. Их позиции вводятся под наблюдением нотариуса в систему ЕМС, которая подсчитывает баллы для стран", – пояснил глава правление.

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