Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин и его невеста Никола Пельтц продолжают демонстрировать публике свои чувства. На этот раз они обменялись украшениями из зубов мудрости.

Бруклин Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэм и Никола Пельтц, известная модель и актриса, известная пара. Они не стесняются демонстрировать чувства перед аудиторией, а также идут ради друг друга на необычные поступки.

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Чем обменялись Бекхэм и Пельтц

В инстаграм-сториз модель показала оригинальные украшения. В подписи к фото Николь указала, что она переделала их зубы мудрости и сделала из них подвески. Теперь влюбленные носят такие аксессуары на шее на одинаковых золотистых цепочках.



Украшения Николь и Бруклина / Фото из инстаграм-сториз

Бруклин Бекхэм также обнародовал фото, где показал, как носит подвеску. Он поблагодарил Николу за такой подарок: "Лучший подарок от моей лучшей подруги и удивительнейшей невесты, я люблю тебя до безумия. Ты лучшее, что когда-либо случалось со мной", – написал парень.



Украшение Бруклина / Фото из инстаграм-сториз

Другие поступки влюбленных в знак любви