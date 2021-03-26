Син Девіда і Вікторії Бекхемів Бруклін та його наречена Нікола Пельтц продовжують демонструвати публіці свої почуття. Цього разу вони обмінялися прикрасами із зубів мудрості.

Бруклін Бекхем, син Девіда та Вікторії Бекхемів, і Нікола Пельтц, відома модель й акторка, є відомою парою. Вони не соромляться демонструвати почуття перед аудиторією, а також йдуть заради одне одного на незвичні вчинки.

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Чим обмінялися Бекхем та Пельтц

В інстаграм-сторіз модель показала оригінальні прикраси. У підписі до фото Ніколь вказала, що вона переробила їхні зуби мудрості та зробила з них підвіски. Тепер закохані носять такі аксесуари на шиї на однакових золотистих ланцюжках.



Прикраси Ніколь та Брукліна / Фото з інстаграм-сторіз

Бруклін Бекхем також оприлюднив фото, де показав, як носить підвіску. Він подякував Ніколі за такий подарунок: "Найкращий подарунок від моєї найкращої подруги й найдивовижнішої нареченої, я люблю тебе до божевілля. Ти найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною", – написав хлопець.



Прикраса Брукліна / Фото з інстаграм-сторіз

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