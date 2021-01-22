Сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин сделал новую татуировку в честь своей невесты Николы Пельтц. Стоит отметить, что и у нее есть рисунок на спине с его именем.

Бруклин Бекхэм сделал новую татуировку

Сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин решил в очередной раз подтвердить силу своих чувств к невесте Николы Пельтц. Он сделал новую татуировку на руке. Об этом стало известно из фото в сторис, которое выложила Никола на личной инстаграм-странице.

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Никола Пельтц опубликовала фото, на котором изображена рука Бруклина Бекхэма, которую он положил на ногу любимой. На руке видно новую татуировку со словами: "Моя любовь, моя жизнь, моя правда, мое дыхание, мой разум, моя красота, моя драгоценность".

26-летняя актриса подписала милый снимок: "Навсегда мой человек". Стоит отметить, что это не первая татуировка, которую делает Бруклин из-за любви к невесте. Также парень имеет рисунок на шее. Там изображены глаза Никогда Пельтц, а также написано ее имя.

Бруклин Бекхэм сделал татуировку и на запястье, где написано имя покойной бабушки его невесты. Никола Пельтц часто вспоминает о ней в своем инстаграме.

Но и сама невеста не побоялась подтвердить серьезность намерений. У нее также есть небольшая татуировка на спине с именем любимого.