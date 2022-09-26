Ресторатор Даша Кацурина была замужем за мужем Михаилом Кацуриным около семи лет. Их отношения завершились несколько месяцев назад, и Даша рассказала почему.

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Даша Кацурина о причине развода

У Кацуриных был общий бизнес, так что Даша считает, что именно это могло стать причиной разрыва брака. Ведь тогда у них не было места друг для друга.

Не нужно так много работать вместе, нужно давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. А потом, когда он начал расклеиваться, потому что это не прикольно, я такая: "А я не знаю, как без него! Иди ко мне!" Это не прикольно. У него обратный такой импульс: "Да нет, я хочу сам",

– призналась Даша.

"Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях, я понимаю, что, бляха, как он жил все семь лет. Я понимаю, что я стерва еще та".

Что говорит Кацурина о новых отношениях

Теперь же ресторатор закрутила роман с Владимиром Дантесом, бывшим мужем Нади Дорофеевой. Она признается, что эти отношения раньше были как между друзьями, теперь же это новый этап.

Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все началось. Мы что-то могли друг другу забросать, то есть сбрасывать друг друга комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек,

– поделилась девушка.

"Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, хорошем или не хорошем, утром и вечером. Он меня видел любой. Когда эти отношения начались, они не начались с нуля. Эти отношения, они построены на дружбе. Поэтому они очень крепкие, искренние. Я знаю о нем очень много, его отрицательных черт, а он мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения".

Напомним, Даша Кацурина и Владимир Дантес хотели скрывать отношения, однако ресторатор решила признаться певцу в любви публично, опубликовав трогательные видео с поцелуем. Через несколько недель Владимир Дантес даже познакомил новую девушку с мамой.