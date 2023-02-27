Брэд Питт вместе со своей новой любимой Инес де Рамон появился на публике: видео пары

Голливудский актер Брэд Питт вышел на публику вместе со своей новой избранницей – 29-летней Инес де Рамон. Любопытно, что роман пары обсуждается еще с ноября 2022 года.

Похоже, что отношения между голливудским актером и дизайнеркой ювелирных украшений действительно серьезны. Несколько дней назад стало известно, что Брэд даже познакомил новую избранницу с большинством своих детей, которых он имеет от бывшей жены Анджелины Джоли.

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Журнал Paris Match опубликовал видео, на котором Брэд Питт и его новая девушка ужинают на светском ужине в элитном ресторане Fouquet's на Елисейских полях.

Для совместного выхода Инес Де Рамон выбрала блестящее серебристое платье с глубоким вырезом, дополненное яркими серьгами и колье. В то же время голливудский актер находился в стильном черном костюме.

Как сообщает The Daily Mail, перед ужином Брэд Питт вышел на сцену 48-й церемонии вручения кинопремии Cesar Film Awards, чтобы вручить награду режиссеру Бойцовского клуба Дэвиду Финчеру.

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