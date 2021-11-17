Бритни Спирс заговорила, что хочет еще одного ребенка после снятия опекунства

Американская певица Бритни Спирс теперь не боится говорить вслух о своих чувствах и желаниях, ведь несколько дней назад она полностью избавилась от опекуна-отца. Теперь она заявила, что хотела бы родить еще одного ребенка, вероятно, от Сэма Асгари.

Откровенной и забавной публикацией Бритни поделилась в своем инстаграме. Она опубликовала черно-белое иллюстративное фото, где можно увидеть ноги взрослого человека и рядом – ножки малыша, стоящие на цыпочках.

К слову Первый бокал шампанского за 13 лет: Бритни Спирс отпраздновала освобождение от опекунства

Думаю родить еще одного ребенка!!! Интересно, это девочка... Она на цыпочках к чему-то тянется, это точно!

– написала Бритни.



Бритни Спирс хочет еще одного ребенка / Фото из инстаграма артистки

В одном из первых комментариев ей ответил ее возлюбленный Сэм Асгари, с которым женщина встречается не один год.

"Надеюсь, ведь у нее такие замечательные икры! Это генетическое происхождение не от меня", – пошутил Сэм и добавил про себя хэштег "куриные ноги".

Реакция сети

Фанаты бурно отреагировали на такое заявление любимой артистки и уже начали публиковать свои веселые комментарии:

"О да! Если вы хотите ребенка, то сделайте это. Делайте, что хотите! Наслаждайтесь свободой и детьми";

"Ты потрясающая мама, и твои мальчики будут потрясающими старшими братьями";

Вы заслуживаете еще одного ребенка! Вас ограничили в драгоценных моментах воспитания сыновей! Вы заслуживаете жить";

"Baby one More time" (игра слов из ее популярной песни, – Showbiz 24);

"Это история о девочке по имени счастливица ... ей повезло, что ее мама была Бритни".

Личная жизнь Бритни Спирс

27-летний мужчина и 39-летняя Бритни встречаются уже около четырех лет. В сети было немало слухов, что Сэм на самом деле является охранником певицы, который "под прикрытием" контролирует все ее действия по приказу отца-опекуна Джеймса Спирса.

Впрочем, пара часто путешествовала вместе и писала друг другу приятные слова в сети, даже когда шел суд над опекунством отца. Сэм Асгари неоднократно в СМИ утверждал, что хочет создать с любимой крепкую семью – жениться и родить ребенка.

Возможно, это произошло бы и раньше, если бы отец Бритни запретил ей рожать, не позволяя избавиться от внутриматочной спирали у женщины.

У Бритни Спирс уже есть двое взрослых сыновей от первого брака – Шон и Джейден. Во времена, когда у Бритни были проблемы с наркотиками, Кевин Федерлайн полностью имел опеку над детьми. Со временем опеку удалось урегулировать.