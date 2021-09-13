Бритни Спирс выходит замуж за бойфренда после скандала с опекунством отца: эмоциональное видео

Американская певица Бритни Спирс получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – фитнес-тренера Сэма Асгари, с которым встречается уже 5 лет. Признание, вероятно, стало возможным лишь после того, как отец Бритни направил свои документы в суд об отказе от опекунства.

39-летняя Бритни Спирс обручилась с бойфрендом вчера, 12 сентября. Радостное видео, где звезда дерзко демонстрирует свое кольцо, она разместила в сети. Известно, что обручальное кольцо изготовил дизайнер из Нью-Йорка Роман Малаев, сообщают в CNN.

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Представитель 27-летнего Сэма Асгари заявил, что "влюбленные тронуты оказанной им поддержкой, преданностью и любовью".

"Я не могу в это поверить", – именно так подписала свое видео Бритни Спирс, где хвастается обручальным кольцом. Сэм Асгари вместо этого поделился фотографией в своем профиле, на которой Спирс демонстрирует кольцо во время поцелуя.

Бритни и Сэм Асгари – очень счастливы, ведь теперь могут узаконить свои отношения после всех судебных тяжб с отцом Бритни. Ранее Джеймс Спирс контролировал всю жизнь артистки, поэтому после снятия с него опеки пара долго не раздумывала и вышла на новый уровень отношений.

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Что известно об отношениях Бритни и Сэма?