В сети развернулось обсуждение американской певицы Бритни Спирс. Ее бывший муж Кевин Федерлайн неодобрительно высказался по поводу активности звезды в сети.

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Почему сыновья Бритни Спирс не хотят видеться с мамой

Кевин Федерлайн недавно дал интервью, в котором высказался о совместных сыновьях из Бритни Спирс. По его словам, ребята не хотят встречаться с мамой из-за ее обнаженных фото. После лишения опеки отца певица стала раскрепощенной и очень часто публикует интимные кадры на более чем 41-миллионную аудиторию.

Ребята решили, что сейчас не будут с ней видеться. Прошло несколько месяцев после их последней встречи. Они решили не идти к ней на свадьбу,

– сказал мужчина.

Напомним, свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари состоялась 9 июня. На праздник пригласили многих звездных гостей и друзей певицы, но ее сыновей, действительно, там не было.

Бывший муж Спирс добавил, что пытался объяснить Шону и Джейдену ее фотографии как "еще один способ, которым она пытается выразить себя". "Но это не отменяет того, как это на них влияет. Это тяжело. Я не могу представить, как это чувствовать себя подростком, которому нужно идти в школу". – говорил Федерлайн.



Дети Бритни Спирс с приятелем отца / Фото из инстаграма

Сэм Асгари вступился за любимую

В защиту Бритни Спирс встал ее новоиспеченный муж Сэм Асгари.

Даже если бы ее дети стеснялись выбора своей матери, они не были бы первыми подростками, смущающимися из-за своих родителей,

– написал фитнес-тренер и актер.

"Большинство детей стесняются своих родителей на публике. Это настолько распространено, что эта сюжетная линия снова и снова использовалась на телевидении и в фильмах на протяжении десятилетий. В конце концов они осознают, что выбор их матери безвреден и является выражением новой свободы. Нет ничего, что могло бы смущать нас, есть много вещей, которыми можно гордиться".