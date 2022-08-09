У мережі розгорнулось обговорення щодо американської співачки Брітні Спірс. Її колишній чоловік Кевін Федерлайн несхвально висловився щодо активності зірки в мережі.

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Чому сини Брітні Спірс не хочуть бачитись з мамою

Кевін Федерлайн нещодавно дав інтерв'ю, в якому висловився про спільних синів з Брітні Спірс. За його словами, хлопці не хочуть зустрічатися із мамою через її оголені фото. Після позбавлення опіки батька співачка стала розкутою та дуже часто публікує інтимні кадри на більш як 41-мільйонну аудиторію.

Хлопці вирішили, що зараз не будуть з нею бачитись. Минуло кілька місяців з їхньої останньої зустрічі. Вони вирішили не йти до неї на весілля,

– сказав чоловік.

Нагадаємо, весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі відбулося 9 червня. На свято запросили багатьох зіркових гостей та друзів співачки, але її синів, і справді, там не було.

Колишній чоловік Спірс додав, що намагався пояснити Шону і Джейдену її світлини як "ще один спосіб, яким вона намагається виразити себе". "Але це не скасовує того, як це на них впливає. Це важко. Я не можу уявити, як це – відчувати себе підлітком, якому потрібно йти до школи". – казав Федерлайн.



Діти Брітні Спірс з приятелем батька / Фото з інстаграму

Сем Асгарі заступився за кохану

На захист Брітні Спірс став її новоспечений чоловік Сем Асгарі.

Навіть якби її діти соромилися вибору своєї матері, вони не були б першими підлітками, які бентежаться через своїх батьків,

– написав фітнес-тренер та актор.

"Більшість дітей соромляться своїх батьків на публіці. Це настільки поширено, що ця сюжетна лінія знову і знову використовувалася на телебаченні та у фільмах протягом десятиліть. Зрештою вони усвідомлюють, що вибір їхньої матері нешкідливий і є висловленням новонабутої свободи. Немає нічого, що могло б бентежити нас, є багато речей, якими можна пишатися".