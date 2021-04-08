52-летний киноактер Хью Джекман стал следующей мировой знаменитостью, которая вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку и показал счастливое фото с процедуры почти 30-миллионной аудитории подписчиков.

Как и его знаменитые предшественники, Хью Джекман призвал население ответственно относиться к вакцинации и не пренебрегать ею. Он обратился к своей самой известной роли Росомахи в фильмах "Люди Икс" и подчеркнул, что даже его супергеройские способности бессильны в борьбе с коронавирусом. Единственное, что может защитить актера, – прививка.

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Целебные возможности Росомахи не может спасти меня от COVID-19. Но вакцина может. Получайте,

– написал голливудский актер.

В момент вакцинации Хью Джекман сделал несколько фото, которые распространил в сети. Прививку актеру сделал медбрат в защитных очках, маске и перчатках. Сам звезда также не пренебрег рекомендациями ВОЗ и надел черную защитную маску. В кадре он продемонстрировал мускулистое тело, в который раз поразив публику безупречным видом в 52 года.

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Добавим, не только мировые, но и украинские знаменитости активно вакцинируются от коронавируса. Телеведущая Алла Мазур, писатель Сергей Жадан, певица Руслана и другие уже успели сделать первую прививку.