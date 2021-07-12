После отказа отменить опекунство: Бритни Спирс позировала на отдыхе с бойфрендом

Американской певице Бритни Спирс отказали в просьбе лишить ее отца опекунства. Но звезда не сложила руки и отправилась на отдых вместе с бойфрендом.

В сложной ситуации с опекунством знаменитую американскую исполнительницу Бритни Спирс едва ли не больше всего поддерживал ее бойфренд – Сэм Асгари. Вместе с ним артистка отправилась на отдых.

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Фото Бритни Спирс с бойфрендом

Знаменитость вместе со спортсменом отправилась на природу. Они прогуливались по лесу и делали миловидные фотографии. Новые фотографии Бритни Спирс изрядно порадовали поклонников, которые взволнованы из-за последних новостей об опекунстве над певицей.

Для отдыха Бритни Спирс примерила серые мини-шорты и синюю футболку с принтом. Она соединила легкий наряд с блестящими кроссовками и дополнила образ солнцезащитными очками и цепочками с подвесками.

Напомним, 23 июня Бритни Спирс впервые выступила в суде против отца Джейми. Там она рассказала об ужасных последствиях опекунства – невозможности беременеть, отсутствии отдыха и зависимости. Однако это не убедило судей, поэтому опека отца над звездной дочерью не прекратилась.

После этого уволились двое работников Бритни Спирс – концертный менеджер и адвокат. Теперь артистка планирует завершить карьеру и нанять нового адвоката.