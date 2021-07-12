У складній ситуації з опікунством знамениту американську виконавицю Брітні Спірс мало не найбільше підтримував її бойфренд – Сем Асгарі. Разом з ним артистка відправилась на відпочинок.

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Фото Брітні Спірс з бойфрендом

Знаменитість разом зі спортсменом відправилась на природу. Вони прогулювалися лісом та робили миловидні фотографії. Нові світлини Брітні Спірс неабияк потішили шанувальників, які схвильовані через останні новини про опікунство над співачкою.

Для відпочинку Брітні Спірс приміряла сірі мінішорти та синю футболку з принтом. Вона поєднала легке вбрання з блискучими кросівками й доповнила образ сонцезахисними окулярами та ланцюжками з підвісками.

Нагадаємо, 23 червня Брітні Спірс вперше виступила в суді проти батька Джеймі. Там вона розповіла про жахливі наслідки опікунства – неможливість вагітніти, відсутність відпочинку та залежність. Однак це не переконало суддів, тому опіка батька над зірковою донькою не припинилась.

Після цього звільнилося двоє працівників Брітні Спірс – концертний менеджер та адвокат. Тепер артистка планує завершити кар'єру та найняти нового адвоката.