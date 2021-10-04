Бритни Спирс планирует сыграть свадьбу с бойфрендом на Гавайях, – СМИ

Американская певица Бритни Спирс помолвлена и уже готовится к свадьбе. СМИ сообщают, что звезда хочет выйти замуж в течение 2 месяцев и провести церемонию на Гавайях.

29 сентября суд принял решение лишить отца Бритни Спирс опекунства над знаменитой дочерью. Певица наконец достигла своей цели и теперь работает над другими планами.

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Какой будет свадьба Бритни Спирс

Теперь исполнительница готовится к предстоящей свадьбе. Инсайдеры рассказали, что это не единственные планы Бритни Спирс.

Сейчас приоритеты Бритни – выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период,

– пишет издание.

Но свадебная церемония – сейчас одна из самых главных для артистки. Знаменитость планирует провести ее в конце ноября – начале декабря. Бритни якобы хочет успеть выйти замуж до того, как ей исполнится 40 (это произойдет 2 декабря).

Бритни Спирс хочет сыграть свадьбу с Сэмом Асгари на Гавайях. Туда она хочет пригласить тех, кто поддерживал ее в борьбе за опекунство. Среди звезд это Мадонна, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Майли Сайрус, Шер и другие.



Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Помолвка Бритни Спирс