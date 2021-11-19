"Бриллиантовые голоса Украины": Пономарев и Дзидзьо поразили мощным треком "Пазлы"
Источник:ютуб-канал Александра Пономарева
В пятницу, 19 ноября, Александр Пономарев и Дзидзьо выпустили новый лирический трек – "Пазлы". Их проникновенное исполнение вызвало шквал восторга в сети. Фаны восхищаются невероятными словами и мощным вокалом.
Автором слов и музыки на песню "Пазлы" стал Александр Пономарев, а Дзидзьо согласился выступить с ним в дуэте. Как выяснилось, трек появился достаточно давно, но из-за бешеных графиков артистам не удавалось его записать.
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Песня "Пазлы" о драматическом любовном треугольнике – звезды спели о любви к одной женщине.
"Это серьезная лирика, там есть над чем подумать. Песня "Пазлы" не подходит ни под какие стандарты, которые диктуют нам продюсеры музыкальных радиостанций", – рассказал Александр Пономарев.
Дружище, Александр Пономарев. Спасибо тебе за прекрасный романс,
– поблагодарил Дзидзьо в инстаграме.
На премьеру отреагировала даже бывшая жена певца. "Пусть каждый найдет свой пазлик", – написала SLAVIA в комментариях.
Александр Пономарев и Дзидзьо – Пазлы: смотрите видео онлайн
Реакция сети на трек "Пазлы"
- "Бриллиантовые Голоса Украины! Спасибо за еще один шедевр, неисчерпаемого вдохновения вам";
- "Какое наслаждение слушать этот прекрасный дуэт! Слова, музыка, исполнение просто непревзойденно! Браво";
- "Звучит, как молитва, как гимн о любви. Просто наслаждение, душа поет с вами, ребята";
- "Слушаю все утро: плачу, улыбаюсь, горжусь. Можно сойти с ума от этого божественного исполнения. Какие талантливые исполнители";
- "Я плачу, так проникает в душу. Ваше пение, музыка, украинский язык – это невероятно красиво";
- "Александр Пономарев и Дзидзьо будто те пазлы – идеально сложились в замечательный гармоничный дуэт";
- "Спасибо за проникновенную песню, за невероятный вокал, за виолончель, за рояль и оркестр".
Текст песни "Пазлы" – Александр Пономарев и Дзидзьо
У нас із нею лінії одні –
Ті лінії, що в'ються на долонях.
Чому ж вони так дорогі мені,
Чому тоді від них я у полоні?
Думки у нас із нею теж одні,
І мріями їх доля поєднала.
Чому ж вони так дорогі мені,
Чому мені завжди її замало?
Вуста у нас із нею теж одні
Тоді, коли злилися в поцілунку.
Чому ж вони так дорогі мені,
Чому від них немає порятунку?
У нас із нею все одне на двох.
З таким коханням і життя замало.
І скласти пазли так міг тільки Бог.
Так скласти, щоб ніщо не роз'єднало.