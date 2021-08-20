Известная американская модель порадовала поклонников яркими фотографиями, которые опубликовала в личном блоге в инстаграме. Белла Хадид показала, как проходил ее отпуск на острове Ибица.

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Белла Хадид на отдыхе

Супермодель проводила отдых с близкими друзьями, братом Анваром и его девушкой и исполнительницей Дуа Липой.

Девушки сделали много фото, на которых позируют в стильных купальниках. Дуа Липа выбрала светло-сиреневый бюстгальтер и розовую мини юбку со стильным принтом. Певица дополнила свой образ ожерельем на шее и кепкой.

Белла Хадид взамен появилась в бордово-коричневом лифе и юбке с откровенным вырезом. Она удачно подчеркнула цвета нарядов золотистыми аксессуарами: массивным браслетом, украшением на талии, серьгами и цепочками на шее. Модель заплела волосы в две косы и завязала сверху трендовый платок.



Дуа Липа и Белла Хадид / Фото с инстаграма Дуа Липы



Дуа Липа и Белла Хадид / Фото с инстаграма Дуа Липы



Дуа Липа и Анвар Хадид / Фото с инстаграма Дуа Липы

На отдыхе друзья активно проводили время. В один день они устроили яркую вечеринку, на которой танцевали и развлекались.

Вечеринка Беллы Хадид / Фото с инстаграмов Беллы Хадид и Дуа Липы

Отметим, что неизвестно, был ли вместе с любимой Беллой Хадид ее бойфренд – артдиректор Марк Калман. Впервые модель заявила о романе во время Каннского фестиваля, где он прилетел вместе с ней во Францию. Вероятно, отношения пары длятся около года.

Белла Хадид не публиковала фото с Ибицы с любимым. Но поклонники подозревают, что именно он делал фото звезды и просто не хотел показывать себя в блоге девушки.