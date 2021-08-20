Відома американська модель потішила прихильників яскравими світлинами, які опублікувала в особистому блозі в інстаграмі. Белла Хадід показала, як проходила її відпустка на острові Ібіца.

Цікаво Закохана Белла Хадід показала рідкісне фото з бойфрендом

Белла Хадід на відпочинку

Супермодель проводила відпочинок з близькими друзями, братом Анваром та його дівчиною й виконавицею Дуа Ліпою.

Дівчата зробили багато фото, на яких позують у стильних купальниках. Дуа Ліпа обрала світло-бузковий бюстгальтер та рожеву мініспідницю зі стильним принтом. Співачка доповнила свій образ намистом на шиї та кепкою.

Белла Хадід натомість постала у бордово-коричневому ліфі та спідниці з відвертим вирізом. Вона вдало підкреслила кольори вбрання золотистими аксесуарами: масивним браслетом, прикрасою на талії, сережками та ланцюжками на шиї. Модель заплела волосся у дві коси та зав'язала зверху трендову хустинку.



Дуа Ліпа та Белла Хадід / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Дуа Ліпа та Белла Хадід / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Дуа Ліпа та Анвар Хадід / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

На відпочинку друзі активно проводили час. В один день вони влаштували яскраву вечірку, на якій танцювали й розважалися.

Вечірка Белли Хадід / Фото з інстаграмів Белли Хадід і Дуа Ліпи

Зазначимо, що невідомо, чи був разом з коханою Беллою Хадід її бойфренд – артдиректор Марк Калман. Вперше модель заявила про роман під час Каннського фестивалю, де він прилетів разом з нею у Францію. Ймовірно, стосунки пари тривають близько року.

Белла Хадід не публікувала фото з Ібіци з коханим. Та шанувальники підозрюють, що саме він робив фото зірки й просто не хотів показувати себе у блозі дівчини.