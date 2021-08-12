Свою личную жизнь Белла Хадид предпочитает держать вне камер, Впрочем, некоторые фото все же удается увидеть в ее инстаграм-профиле. Звезда опубликовала ряд фотографий, где отдыхает на пляже, и в конце она прикрепила романтический снимок с любимым.

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Она и ее бойфренд щурились от яркого солнца, а чтобы меньше показывать поклонникам своего избранника, Белла заслонила его лицо тенью от телефона, на который делала селфи-фото. Она нежно поцеловала в щеку Марка, едва выйдя из душа.



Белла Хадид и Марк Калман / Фото из инстаграма модели

Кроме этого фото Белла засветила на снимках стройные формы в купальнике.



Стройная Белла Хадид ест пиццу / Фото из инстаграма модели

Что известно об отношениях Марка и Беллы