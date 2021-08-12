Свою личную жизнь Белла Хадид предпочитает держать вне камер, Впрочем, некоторые фото все же удается увидеть в ее инстаграм-профиле. Звезда опубликовала ряд фотографий, где отдыхает на пляже, и в конце она прикрепила романтический снимок с любимым.
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Она и ее бойфренд щурились от яркого солнца, а чтобы меньше показывать поклонникам своего избранника, Белла заслонила его лицо тенью от телефона, на который делала селфи-фото. Она нежно поцеловала в щеку Марка, едва выйдя из душа.
Белла Хадид и Марк Калман / Фото из инстаграма модели
Кроме этого фото Белла засветила на снимках стройные формы в купальнике.
Стройная Белла Хадид ест пиццу / Фото из инстаграма модели
Что известно об отношениях Марка и Беллы
- По информации западных СМИ, пара может находиться в отношениях около года. Этому поспособствовал карантин, и за ними меньше следили папарацци.
- Марк Калман разрабатывает обложки для знаменитостей, поэтому во время совместной работы они, вероятно, и познакомились.
- Также есть слухи, что их познакомили общие друзья. Впервые Белла Хадид заявила о романе во время Каннского фестиваля, где он прилетел вместе с ней во Францию.
- Пара теперь не боится появляться вместе на публике в Нью-Йорке.