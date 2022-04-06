Большое количество лицемерия, – Тарас Тополя высказался о "соплях и слезах" Лободы

34-летний Тарас Тополя как многодетный отец мог выехать за границу вместе с Alyosha и тремя детьми, но взялся за оружие. Поэтому он особенно остро реагирует на звезд, которые слезами отмываются от гастролей в России.

Несмотря на службу в терробороне, Тарас Тополя часто общается с прессой, ведь понимает, что продолжается и информационная война. Поэтому в свежем интервью он заговорил о гастролерах из Украины.

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Тарас Тополя о "прозревших" российских гастролерах

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособления артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже аннексировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – высказался Тарас Тополя.

По мнению певца, те, кто 8 лет не замечали войны, не видели ничего постыдного в том, чтобы петь в стране-агрессорке, стали осознавать, что Россия – враг. До большинства дошло только после того, как "русский мир" прилетел в их дом.

Эти люди стали адаптироваться к ситуации. Кто-то – соплями и слезами, потому что в район, где жили его родители или он, сбросили бомбу,

– заявил лидер "Антител".

Лидер группы "Антитіла" имел в виду Светлану Лободу, которая на пятый день войны расплакалась на камеру, потому что под обстрелами в Киевской области остался ее отец и другая родня. Тогда певица бубнила, что "мы все маленькие люди" и обращалась к тем, "кто вершит судьбы". Только через месяц войны она заявила, что имела в виду вторгшуюся в Украину Россию.

Напомним, Тарас Тополя не единственный, кто не верит в слезы Лободы:

Телеведущий Игорь Кондратюк считает, что "поздно вср*лась Света Лобода". Для него гастролерша давно умерла.

считает, что "поздно вср*лась Света Лобода". Для него гастролерша давно умерла. Модель Даша Астафьева возмущалась, что Светлана Лобода "на каком-то птичьем языке сказала о маленьких людях" вместо того, чтобы признать, что Россия напала на Украину.​

возмущалась, что Светлана Лобода "на каком-то птичьем языке сказала о маленьких людях" вместо того, чтобы признать, что Россия напала на Украину.​ Шоумен Андрей Данилко не верит слезам гастролерши. Он чувствует фальшь и уверен, что ее нашумевшее видео было снято с пятого дубля.

В то же время мэр Борисполя Владимир Борисенко считает Лободу настоящей украинкой, потому что она передала его городу бусик и отдала 1,5 миллиона гривен на бронежилеты и турникеты.