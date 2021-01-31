Слухи о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста не утихают с лета прошлого года. Супруги давно живут отдельно, а на отдых светская львица отправилась с детьми и без мужа.

Источник: инстаграм Ким Кардашян

Вместе с сестрами – Кортни и Хлои Кардашян и Кайли Дженнер – и детьми звезда остановилась на роскошной вилле на райских островах Теркс и Кайкос. Согласно сообщению издания The Sun, Ким Кардашян улетела на отдых после возвращения Канье Уэста в Лос-Анджелес.

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Рэпера заметили в аэропорту Ван-Найс. Это первое публичное появление музыканта после того, как журналисты разоблачили подготовку супругов к разводу. В Лос-Анджелес Канье Уэст вернулся с ранчо в штате Вайоминг, где жил сам уже более года. Зато Ким Кардашян с четырьмя детьми жила в роскошном поместье в Лос-Анджелесе и навещала мужа раз в пять недель.

Ким Кардашян отдыхает с дочерьми от Канье Уэста

На набережной на побережье Карибского моря светская львица сфотографировалась с 7-летней Норт и 3-летней Чикаго. Для прогулки Ким Кардашян выбрала дерзкий желтый топ со шнуровкой на груди и бикини зеленого цвета. Пляжный look звезда довершила солнцезащитными очками и массивными серьгами, а длинные волосы распустила.

Дочери знаменитости от Канье Уэста наслаждались отдыхом в цельных купальниках розового и голубого цветов. Мокрые волосы девочек Ким Кардашян украсила тропическими цветами. Младшую дочь многодетная мама держала на руках. Пользователи оценили милые фото почти 5 миллионами лайков, а в комментариях отметили, что Норт и Чикаго заметно повзрослели.

Ким Кардашян с дочерьми / Фото Instagram / @kimkardashian

Ким Кардашян с дочерьми / Фото Instagram / @kimkardashian

Ким Кардашян с дочерьми / Фото Instagram / @kimkardashian