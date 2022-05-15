Более 5 миллионов гривен: Сергей Притула отчитался за донаты во время комментирования Евровидение

Ведущий Сергей Притула, сейчас все время уделяющий помощи ВСУ, комментировал финал Евровидения-2022, во время чего собирал средства для армии. Мужчина сообщил, что удалось собрать более 5 миллионов гривен.

Притула отчитался за собранные деньги в телеграмме. Он не сдерживал эмоций и подчеркнул, что это было невероятно.

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Сергей Притула во время Евровидения собрал средства для ВСУ

Читатели волонтера в твиттере перед финалом Евровидения-2022 просили его комментировать прямую трансляцию. Мотивацией для Сергея согласиться стало предложение читателей задонатиты на ВСУ.

Притула заявил, что прокомментирует финал, если за время эфира на счет его волонтерского фонда поступит миллион гривен, которые будут направлены на закупку необходимого дня нашей армии. Но поклонники Сергея оказались значительно активнее и за четыре часа эфира задонатили 5,5 миллионов гривен!



Притула во время Евровидения собрал более 5 миллионов гривен для ВСУ / Фото с телеграмму

Друзья, вчера что вообще было? До сих пор прихожу в себя, потому что это невероятно! Нашим Kalush Orchestra огромное уважение за выступление, позицию и победу! Спасибо! Крутые, что и говорить! Мы сочли взносы за время стрима на все счета, вместе с Фондом, PayPal и криптой. И теперь имеем финальную цифру – 5,5 миллиона гривен! За четыре часа Евровидения!

– подчеркнул Притула.

Собранные средства пойдут на закупку баги для фронта, а также кое-что интересное, о чем Сергей обещает рассказать позже.

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