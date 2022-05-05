Более 2 миллионов за 2 дня: видео на общую песню Эда Ширана и "Антител" первое в трендах ютуба
Источник:ютуб-канал "Антител"
Группа "Антитела" и британский музыкант Эд Ширан выпустили клип на песню 2step, где Тарас Тополя спел по-украински. За 2 после премьеры видео просмотрели более 2 миллионов раз. Сейчас оно первое в трендах ютуба.
2 мая на официальном канале "Антител" в ютубе состоялась презентация кавера на песню Эда Ширана 2step, которую они записали вместе с британцем.
К теме Мировая премьера: Эд Ширан и "Антитела" презентовали песню
На 5 мая клип просмотрели почти 2,5 миллиона раз. Сейчас это видео первое во вкладке "Популярное".
Видео "Антител" и Эда Ширана в трендах ютуба / Скриншот
Известно, что видео снимали в Киеве, Ирпене и Харьковской области, где коллектив сейчас в составе 130 батальона территориальной обороны усиливает восточную группировку сухопутных войск ВСУ. Тарас Тополь в песне рассказал личную историю, а также историю тех семей, которых разлучила война.
Важно то, что все вырученные средства по монетизации видео на YouTube, а также роялти пойдут на благотворительность проекта Music Saves UA, который занимается гуманитарной помощью в самых горячих точках Украины.
Ed Sheeran – 2step ft Antytila: смотрите видео онлайн
Песни о войне в Украине: новинки от наших артистов
- Сергей Бабкин выпустил песню "Победная", в которой послал Зеленского сделать в России "победную фоточку".
- MamaRika представила песню-крик души "Сину" и щемящий клип, где она кормит 9-месячного сына грудью.
- Артем Пивоваров и Злата Огневич воспели стихотворение Антонича в композиции "До весни".
- Alyona Alyona поразила эмоциональным треком "Перемога".
- Макс Барских выпустил мощный хит об ВСУ и народном сопротивлении – Don't F*ck with Ukraine.