Более 2 миллионов за 2 дня: видео на общую песню Эда Ширана и "Антител" первое в трендах ютуба

Группа "Антитела" и британский музыкант Эд Ширан выпустили клип на песню 2step, где Тарас Тополя спел по-украински. За 2 после премьеры видео просмотрели более 2 миллионов раз. Сейчас оно первое в трендах ютуба.

2 мая на официальном канале "Антител" в ютубе состоялась презентация кавера на песню Эда Ширана 2step, которую они записали вместе с британцем.

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На 5 мая клип просмотрели почти 2,5 миллиона раз. Сейчас это видео первое во вкладке "Популярное".



Видео "Антител" и Эда Ширана в трендах ютуба / Скриншот

Известно, что видео снимали в Киеве, Ирпене и Харьковской области, где коллектив сейчас в составе 130 батальона территориальной обороны усиливает восточную группировку сухопутных войск ВСУ. Тарас Тополь в песне рассказал личную историю, а также историю тех семей, которых разлучила война.

Важно то, что все вырученные средства по монетизации видео на YouTube, а также роялти пойдут на благотворительность проекта Music Saves UA, который занимается гуманитарной помощью в самых горячих точках Украины.

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