Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) дал интервью Эллен Дедженерес в ее шоу, которое, к слову, скоро закроют. В нем он наконец раскрыл тайну своего амулета.

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Почему Колсон Бейкер носит амулет с кровью

Музыкант объяснил, что Меган Фокс отправилась в другую страну на съемки. Поскольку Колсон Бейкер не имел загранпаспорта, то боялся, что не сможет увидеться с любимой.

"Она собиралась уехать из города на съемки фильма. И это было новым в наших отношениях. А у меня даже не было загранпаспорта. В общем, она собиралась в Болгарию", – сказал артист. Он добавил, что тогда Меган Фокс решила подарить ему свою кровь.

Я вообще-то немного испугался. "Ты поедешь, и я не смогу тебя посетить", – сказал я. Некоторые люди дают своему партнеру платок или что-то вроде того. А она мне дала свою ДНК,

– признался Колсон Бейкер.



Амулет с кровью Меган Фокс / Фото из инстаграма Колсона Бейкера

Интервью с Колсоном Бейкером: видео

Роман Меган Фокс и Колсона Бейкера

Музыкант и актриса познакомились на съемках фильма. Колсон рассказывал, что для него это была любовь с первого взгляда.

Сначала звезды скрывали роман, но впоследствии Меган обнародовала первое фото с любимым.

Через некоторое время Меган Фокс появилась на красной дорожке с Колсоном Бейкером.

Пресса также сообщала о том, что пара живет вместе.



Меган Фокс и Колсон Бейкер / Фото из инстаграма артиста