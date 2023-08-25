Заявления стендап-комика Антона Тимошенко и Сергея Приюты в сторону Юли Вербы переросли в публичное обсуждение темы донатов и освещение войны в украинских блогах. Антон записал новое видео, в котором обратился не только к Юлии, но и ко всем лайфстайл-блогерам.

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Ответ Антона Тимошенко Юли Верби

Антон Тимошенко удивился позицией Юли донатить "тихонечко". Непонятно, почему показывать машины и квартиры – это хорошо, а донаты и сборы – нет. Он также упрекнул девушку за рекламу онлайн-казино – потому что не уверен, действительно ли у такого человека может быть "чистая совесть".

Позиция Юли "я доночу тихонько, не хвастаюсь этим" – это очень интересная позиция. Потому что ты хвастаешься тем, что покупаешь тачки, квартиры, роскошный отдых, но не хвастаешься донатами. Я не понимаю, почему этим хвастаться во время войны это окей, а хвастаться донатами большими – это почему аморально становится.

Юморист объяснил, что никто не заставляет вести "военный блог", но страница такой не становится от сообщения или сториз о сборе раз в три дня. Показывать свои донаты аудитории важно потому, что аудитория будет следовать примеру.

"Не должна быть вся страница в собрании, ты просто должен показывать свою донатную активность, потому что у тебя огромная аудитория, и это огромный ресурс. Когда она видит, что ты донатишь, она думает – надо тоже донатить".

Это ваша работа, вы буквально показываете всем свою жизнь, на чем вы собрали аудиторию. Так какого вы не показываете донаты, если показываете всю остальную жизнь? Делать раз в месяц пост со сбором или раз в три дня – это не будет военный блог, это будет просто блог, потому что жизнь в Украине сейчас такая. А ваш блог х** знает какой, если честно, оторванный от реальности,

– эмоционально выразился Тимошенко.

"Стоит меряться донатами"

Антон Тимошенко поблагодарил блогеров за то, что они, скорее всего, действительно присылают военным большие суммы скрыто. Но донат становится еще более эффективным, если показать его своим подписчикам. И меряться донатами не удивительно или безнравственно, а правильно, ведь это служит мотивацией.

Следует меряться донатами постоянно. Я хочу, чтобы после таких моих обращений Юля Верба записывала стороз, сбрасывала скрины и говорила: "Антон, я вообще-то передала на ВСУ 10 миллионов грн. Так что это ты лох". Я такой: "Блин, реально, я лох, потому что я меньше передал. Я должен работать, чтобы стать более полезным". Это должно стимулировать людей. А когда ты просто живешь жизнь… Люди не догадаются сами, что доносишь. Друзья, включайтесь немножко,

– обратился Антон ко всем блогерам.

Антон Тимошенко обратился к Вербе и другим блоггерам: видео

С чего все началось

В подкасте с Сергеем Притулой стендап-комик Антон Тимошенко вспомнил блогершу Юлию Вербу, которая во время войны просто "живая жизнь", а среди ее публикаций и стразов нет ни одного сохраненного сбора для военных. Это не может не возмущать. Сергей Притула взамен спародировал Зеленского, который якобы в своем обращении должен лично попросить девушку пожертвовать.

Юлия Верба ответила им – заявила, что донат должен быть обыденным и "тихеньким" делом, а хвастаться этим не нужно. По мнению блоггерши, Притула и Тимошенко только хотели поднять просмотры на ее имени.