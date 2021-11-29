Блогеры без контрактов после тусовки в годовщину Голодомора: какие компании отказались от них

Именинник Александр Залиско со своей свитой оскандалился шумной вечеринкой в День памяти жертв Голодомора. Пока блогеры-миллионники отходят от тусовки, известные бренды разрывают с ними контракты.

Циничное гуляние по случаю Дня рождения Александра Залиско обсуждает вся страна. Пока сознательное общество зажигало свечи в память о жертвах голодоморов, так называемые инфлюенсеры веселились и "пилили" сторисы с мероприятия, которое именовали "самой грандиозной вечеринкой года".

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После "голодной тусы" 27 ноября блогеры-миллионники еще долго будут отмывать свою репутацию. Дело в том, что известные украинские компании уже реагируют на острое возмущение граждан и одна за другой прекращают сотрудничество с "инфлюенсерами".

Какие компании расторгли контракты с блогерами-миллионниками

Сеть гипермаркетов METRO

"Мы в "METRO Украина" искренне разделяем боль украинского народа и с большим уважением относимся к памяти жертв Голодомора. Именно поэтому, компания "METRO Украина" считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами Александром Залиско, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком", – информирует компания.



Реакция METRO на "голодную тусу" блогеров в годовщину Голодомора

Служба доставки "Новая почта"

"Новая почта" не поддерживает высмеивание памятных событий и их обесценивание в любом виде. Безусловно, мы будем учитывать недавний инцидент в нашем выборе лидеров мнений для дальнейшего сотрудничества. Пока у нас нет с ними действующих контрактов и договоренностей и, учитывая инцидент, – не будет", – передает служба доставки



Реакция "Новой почты" на "голодную тусу" блогеров в годовщину Голодомора

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Телекоммуникационная компания "Киевстар"

"Сейчас мы не планируем сотрудничать с инфлюенсерами, которые упомянуты в СМИ как участники этого мероприятия", – сообщает "Киевстар".



Реакция "Киевстара" на "голодную тусу" блогеров в годовщину Голодомора

Бренд LOVARE

"Мы не поддерживаем подобные намерения и нам очень обидно из-за ситуации, которая произошла. Мы уважаем историю и не сотрудничаем с блоггерами, которые не разделяют наши ценности. Проявления нашего бренда были до этого инцидента, сейчас мы прекратили сотрудничество", – говорится в сообщении.



Реакция LOVARE на "голодную тусу" блогеров в годовщину Голодомора

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Бренд мужской одежды Andreas Moskin

"Официально! Andreas Moskin прекращает сотрудничество со всеми элитными блогерами, которые в этот день были на этой вечеринке. Уважаемые лидеры мнений, думайте, что делаете. Обычно у вас роль "праведных", но вчера вы показали истинное лицо", – резко отреагировали представители бренда.



Реакция Andreas Moskin на "голодную тусу" блогеров в годовщину Голодомора