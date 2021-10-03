Блогерша Саша Бо призналась, что сделала операцию по увеличению груди

Украинская блогерша Саша Бо на днях обнародовала откровенное фото. Фаны засыпали девушку вопросами о пластической операции. Саша подтвердила, что решилась увеличить грудь.

Блогерша Саша Бо (Пустовит), наиболее известна из-за скандального развода с мужем, опубликовала в своем блоге откровенное фото. Фаны сразу же начали активно его комментировать.

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Саша Бо сделала пластическую операцию

Через какое-то время звезда инстаграма призналась, что и в самом деле сделала операцию по увеличению груди. Сашу оперировал известный пластический хирург и бывший муж Славы Каминской – Эдгар Каминский. Девушка поделилась, что теперь объем ее бюста – 86 сантиметров.

Я сделала грудь месяц назад, но не делала на этом целое шоу с провокациями и активностями. Сейчас я счастливая обладательница упругого третьего размера! Все получилось идеально,

– рассказала Саша Бо.



Саша Бо сделала пластическую операцию / Фото из инстаграм-сторис



Саша Бо после операции / Фото из инстаграма Саши Бо

Отметим, что блогерша уже не впервые ложится под нож хирурга. Однако открыто рассказывает обо всех изменениях, которые претерпела. В частности, Саша сделала такие пластические операции:

ринопластика (деформация носа),

септопластика (восстановление искривленной носовой перегородки),

нижняя блефаропластика (коррекция нижних век и зоны вокруг глаз),

филлеры в губы и подбородок,

ботокс в нужные зоны.

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