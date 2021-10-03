На Неделе моды в Париже известная американская исполнительница Cardi B появилась в эпатажном образе. Поклонники были впечатлены ее аутфитом и фигурой после вторых родов. Однако некоторые фаны заподозрили, что звезда прибегла к пластической операции.
Читайте также Ким Кардашян и Канье Уэст снова вместе появились на публике несмотря на развод
Cardi B о вероятной пластической операции
Рэперша призналась, что она не делала пластическую операцию. По словам звезды, у нее могли частично увеличиться бедра после родов. На этом фоне поклонникам и могло показаться, что Cardi B имеет очень похудевший живот.
Вы не можете делать операцию после родов, особенно я. Я потеряла много крови, друзья,
– поделилась исполнительница.
Cardi B призналась, что ее роды были "сумасшедшими" и очень сложными. Поэтому она никак не могла лечь под нож хирурга. В то же время рэперша добавила, что ей нравится быть откровенной и настоящей перед фанами.
Знаменитость подчеркнула, что новоиспеченным мамочкам не стоит беспокоиться о своей фигуре сразу после рождения ребенка. Она призналась, что просто ищет удачные позы, чтобы иметь лучший вид перед камерами, но будет бороться с лишним весом и "дряблым" животиком.
Cardi B / Фото из инстаграма Cardi B
Cardi B стала мамой: что известно
- 4 сентября исполнительница во второй раз родила ребенка. Счастливой вестью она поделилась уже через 2 дня, показав трогательное фото из больничной палаты.
- Cardi B и отец ребенка Offset не спешат рассекречивать пол или имя ребенка. Все же, фаны подозревают, что на этот раз у пары родился мальчик.
- Знаменитости также воспитывают 3-летнюю дочь Калчер, которая станет старшей сестрой для малыша.