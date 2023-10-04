"Лучше бы на ВСУ отдал": блоггер Денис Поветкин сбросил бетонную плиту на свой автомобиль Porsche

Блогер Денис Поветкин решил хайпонуться, чтобы получить больше подписчиков. Парень для этого придумал неожиданную идею – он сбросил на свой дорогой автомобиль Porsche бетонную плиту.

Соответствующее видео Поветкин опубликовал в своих соцсетях. Этот поступок ошеломил украинцев, ведь такой хайп не на часе.

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Поветкин сбросил бетонную плиту на Porsche

Блогер снял подробное видео, как готовился к этому, а затем показал результат. Бетонная плита с высоты упала прямо на авто Дениса. Правдивый ролик или смонтирован – пока неизвестно.

Для чего такой хайп – тоже непонятно. Однако подписчиков Дениса этот ролик шокировал. Они отметили, что такой хайп сейчас не во время, а машину лучше бы блогер отдал на ВСУ.

Что пишут подписчики в комментариях:

"Продать машину и сделать большой ролик о помощи людям, военным – нет, а такое… Лучше некуда".

"Прикольно. А люди на фронт за последние деньги авто покупают".

"Мог бы продать и купить машины на ВСУ".

"Лучше бы 10 авто на ВСУ купил".

"Люди собирают машины на ВСУ, а ты повторяешь Литвина".

"Осуждаю за такой поступок".

В то же время фаны вступились за Дениса Поветкина и попросили не советовать, что ему нужно было делать с авто. А некоторые предположили, что ролик – смонтированный и на самом деле блогер не делал этого.

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