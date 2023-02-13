Блейк Лайвли в четвертый раз стала мамой: как жена Рейнольдса выглядит после родов
Источник:Блейк Лайвли
Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сообщили о пополнении. Актриса опубликовала фото, на котором уже не видно ее беременного животика.
Американские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в четвертый раз стали родителями. Об этом стало известно с фото, опубликованном Блейк в своем инстаграме.
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Блейк Лайвли стала мамой
Артистка поделилась снимком с мужем и его мамой Тамми. В сообщении она показала фото блюд, которые приготовила для просмотра Супербоул-2023.
Блейк Лайвли предстала на фото в полный рост – она позировала в узких джинсах и черной майке, подчеркнувшей стройную фигуру. Беременного живота заметно не было, поэтому фаны сделали вывод, что актриса стала мамой.
"Была занята", – написала под фото артистка, вероятно, намекая на роды и отсутствие в сети. Пока ни она, ни Райан не комментируют пополнение.
Блейк с Райаном и его мамой после родов / Фото из инстаграма Блейк Лайвли
Как проходила вторая беременность Блейк Лайвли
- В сентябре 2022 года Блейк Лайвли стала спикером на 10-м женском саммите Forbes Power. На красном тротуаре она позировала в блестящем мини-платье, которое подчеркивало округлый животик. Хотя представитель пары тогда отказался от комментариев, после последующих появлений голливудской звезды на публике было понятно, что она ждет четвертого малыша.
- Стоит упомянуть, что через неделю после первого выхода Блэйка в новом состоянии возле ее дома. караулило 11 папарацци, на что она пожаловалась в сети Актриса резко попросила их "оставить в покое", ведь незнакомые мужчины пугали детей. Чтобы журналисты ушли из дома, Лайвли поделилась серией беременных фото.