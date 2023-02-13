Блейк Лайвли в четвертый раз стала мамой: как жена Рейнольдса выглядит после родов

Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сообщили о пополнении. Актриса опубликовала фото, на котором уже не видно ее беременного животика.

Американские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в четвертый раз стали родителями. Об этом стало известно с фото, опубликованном Блейк в своем инстаграме.

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Блейк Лайвли стала мамой

Артистка поделилась снимком с мужем и его мамой Тамми. В сообщении она показала фото блюд, которые приготовила для просмотра Супербоул-2023.

Блейк Лайвли предстала на фото в полный рост – она позировала в узких джинсах и черной майке, подчеркнувшей стройную фигуру. Беременного живота заметно не было, поэтому фаны сделали вывод, что актриса стала мамой.

"Была занята", – написала под фото артистка, вероятно, намекая на роды и отсутствие в сети. Пока ни она, ни Райан не комментируют пополнение.



Блейк с Райаном и его мамой после родов / Фото из инстаграма Блейк Лайвли

Как проходила вторая беременность Блейк Лайвли

В сентябре 2022 года Блейк Лайвли стала спикером на 10-м женском саммите Forbes Power. На красном тротуаре она позировала в блестящем мини-платье, которое подчеркивало округлый животик. Хотя представитель пары тогда отказался от комментариев, после последующих появлений голливудской звезды на публике было понятно, что она ждет четвертого малыша.

Стоит упомянуть, что через неделю после первого выхода Блэйка в новом состоянии возле ее дома. караулило 11 папарацци, на что она пожаловалась в сети Актриса резко попросила их "оставить в покое", ведь незнакомые мужчины пугали детей. Чтобы журналисты ушли из дома, Лайвли поделилась серией беременных фото.

, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают трех дочерей – 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Айнез и 2-летнюю Бетти.