В своем инстаграме с 35-миллионной аудиторией Блейк Лайвли разместила целую серию свежих фото, на которых виден ее округлый животик. Она сделала это в надежде на то, что СМИ в конце концов успокоятся и отзовут своих папарацци от ее дома.

Важно Блейк Лайвли из "Сплетницы" беременна четвертый раз: она засветила животик на красной дорожке, – СМИ

Беременная Блейк Лайвли "отшила" папарацци, что караулят у ее дома

Вот фото меня беременной в реальной жизни, поэтому 11 ребят, караулящих у моего дома, оставьте меня в покое. Вы пугаете меня и моих детей,

– резко написала Блейк Лайвли.

Она также поблагодарила СМИ, которые соблюдают правила и не публикуют фото ее детей без разрешения, и фанатов, которые отписываются от подобных пабликов.

"Спасибо всем остальным за любовь и уважение, а также за то, что и дальше отписываетесь от аккаунтов и публикаций, распространяющих фотографии детей. У вас есть вся сила против них", – добавила Блейк Лайвли.

Фото беременной Блейк Лайвли

Блейк Лайвли беременная четвертый раз / Фото с инстаграма актрисы

Беременная Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом / Фото из инстаграма актрисы

Беременная Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом / Фото из инстаграма актрисы

Блейк Лайвли беременная четвертый раз / Фото с инстаграма актрисы