Потомок основателя британской рок-группы The Beatles в рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine впервые публично спел Imagine.

Смотрите также Элтон Джон, Опра Уинфри: мировые звезды поддержали Украину во флешмобе Stand Up for Ukraine

Джулиан Леннон поддержал Украину

"Война в Украине – это невероятная трагедия. Как человек и как артист я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, каким мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы Imagine", – написал Джулиан в инстаграмме .

Джон Леннон в этой песне рассказал о своих взглядах и мнениях о том, каким должен быть мир. Этот трек стал своеобразным антивоенным гимном. Отметим, что уже давно Джулиан пообещал никогда не исполнять эту песню. Он говорил, что споет только, "если начнется конец света". Леннон призвал мировых лидеров и обычных граждан встать на защиту беженцев.

"Текст Imagine изображает наше коллективное желание мира во всем мире. В этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единство хотя бы на мгновение становятся реальностью. Песня изображает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся. Через продолжающееся убийственное насилие, миллионы семей были вынуждены покинуть уютные дома и искать убежище в другом месте», – написал Джулиан.