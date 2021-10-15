Билли Айлиш поделилась впечатлениями от встречи с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом
Источник:Jimmy Kimmel Live
Американская певица Билли Айлиш впервые встретилась с герцогами Кембриджскими на премьере фильма "007: Не время умирать". Звезда рассказала, что принц Уильям и Кэтрин были очень любезны.
28 сентября в "Альберт-Холле" в Лондоне прошла премьера фильма об агенте Джеймсе Бонде. Знаменитая американская певица Билли Айлиш также была на мероприятии в качестве композитора. Она является автором саундтрека к фильму.
Смотрите также Кейт Миддлтон появилась на деловой встрече в зеленом пальто: фото трендового образа
Как прошла встреча герцогов и Билли Айлиш
Исполнительница впервые лично встретилась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Звезда рассказала, что знакомство прошло легко и непринужденно.
Они не заставили меня почувствовать, что мне страшно или я не могу с ними разговаривать. Они были очень любезны и задавали мне разные вопросы. Они были очень дружелюбными, веселыми и милыми. Я не могу жаловаться, это было потрясающе,
– рассказала Билли Айлиш.
Риз Уизерспун также виделась с Кэтрин
- Добавим, ранее впечатлениями от встречи с Кейт Миддлтон делилась Риз Уизерспун. Актриса призналась, что не была фанаткой королевской семьи, но встреча с герцогиней ее взволновала. Однако все прошло хорошо.
- "Она не разочаровала! Она была простой, милой, теплой, элегантной и сдержанной. Еще она рассказала анекдот, и я сразу попала под ее чары. Она такая же замечательная, как кажется. Она очень сострадательный, социально сознательный, глубоко заботливый человек", – рассказала Риз.
- Звезда добавляла, что уважает Кейт Миддлтон. Ведь не каждый человек может решиться на жизнь, когда ты в любой момент находишься "под прицелом общественности".