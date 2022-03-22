30-летняя Рамина не рассекречивает страну, в которую перебралась с мамой, сестрой и пятью собаками. Однако призналась, что европейцы достаточно хамовито относятся к украинцам. В этом она убедилась еще в пути на место назначения.

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Нас здесь никто не ждет. Не надо надеяться, что здесь люди встретят нас с распростертыми объятиями, скажут: "Ой, как хорошо, что вам с наших налогов оплачивают какое-нибудь пособие". Не нужно надеяться и верить в сказку,

– эмоционально заявила Рамина.

Как на Рамину "наехали" в Европе

Интервьюерша проехала за рулем 700 километров и остановилась возле одного из ТЦ, чтобы поесть. Ей пришлось припарковаться на месте для инвалидов, потому что другие водители заняли по два места. Так, европейка, которая и сама нарушила ПДД, сделала Рамине замечания, а она упрекнула в ответ.

"Она мне говорит: "Ты будешь указывать мне, что мне делать в моей стране? И вообще одень маску". Учитывая, что я из Украины, зная, какая у меня ситуация, эта тетка, как и многие здесь, говорит: "Что ты будешь делать в нашей стране? Почему ты будешь нам указывать?" – рассказала Рамина.

Важно! За 27 дней войны Европа приняла более 3 миллионов беженцев из Украины. Мы благодарны европейцам, которые спасают убегающих от российской агрессии, поэтому редакция может не разделять позицию Рамины.

Журналистка подчеркнула, что за все платит из своего кармана, не попросила ни копейки у государства, в которое приехала, поэтому не заслужила к себе такого отношения.

Пока я могу зарабатывать и оплачивать – буду это делать. Не хочу пользоваться добротой людей. Считаю, что кто находится в более сложной ситуации. Пусть лучшее бесплатное жилье достанется этим людям,

– поделилась блогерша.

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Рамина обратилась к украинцам

"Берите с собой деньги, ни у кого ничего не просите. Мы вернемся в страну, все отстроим, и нах*й нам не нужна никакая помощь. По-моему, эти лидеры, которые не могут закрыть небо и очень толерантно относятся к убийцам, красноречиво показали, где наше место, и кому мы нужны", – со слезами заявила девушка.

Держимся, никому не грубим, ничего не ждем взамен, сами зарабатываем, ни под кого не прогибаемся,

– пожелала Рамина.

Рамина пожаловалась на то, как ее с мамой и сестрой встретили в Европе: видео