30-летняя Рамина не рассекречивает страну, в которую перебралась с мамой, сестрой и пятью собаками. Однако призналась, что европейцы достаточно хамовито относятся к украинцам. В этом она убедилась еще в пути на место назначения.
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Нас здесь никто не ждет. Не надо надеяться, что здесь люди встретят нас с распростертыми объятиями, скажут: "Ой, как хорошо, что вам с наших налогов оплачивают какое-нибудь пособие". Не нужно надеяться и верить в сказку,
– эмоционально заявила Рамина.
Как на Рамину "наехали" в Европе
Интервьюерша проехала за рулем 700 километров и остановилась возле одного из ТЦ, чтобы поесть. Ей пришлось припарковаться на месте для инвалидов, потому что другие водители заняли по два места. Так, европейка, которая и сама нарушила ПДД, сделала Рамине замечания, а она упрекнула в ответ.
"Она мне говорит: "Ты будешь указывать мне, что мне делать в моей стране? И вообще одень маску". Учитывая, что я из Украины, зная, какая у меня ситуация, эта тетка, как и многие здесь, говорит: "Что ты будешь делать в нашей стране? Почему ты будешь нам указывать?" – рассказала Рамина.
Журналистка подчеркнула, что за все платит из своего кармана, не попросила ни копейки у государства, в которое приехала, поэтому не заслужила к себе такого отношения.
Пока я могу зарабатывать и оплачивать – буду это делать. Не хочу пользоваться добротой людей. Считаю, что кто находится в более сложной ситуации. Пусть лучшее бесплатное жилье достанется этим людям,
– поделилась блогерша.
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Рамина обратилась к украинцам
"Берите с собой деньги, ни у кого ничего не просите. Мы вернемся в страну, все отстроим, и нах*й нам не нужна никакая помощь. По-моему, эти лидеры, которые не могут закрыть небо и очень толерантно относятся к убийцам, красноречиво показали, где наше место, и кому мы нужны", – со слезами заявила девушка.
Держимся, никому не грубим, ничего не ждем взамен, сами зарабатываем, ни под кого не прогибаемся,
– пожелала Рамина.
Рамина пожаловалась на то, как ее с мамой и сестрой встретили в Европе: видео