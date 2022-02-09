"Без обжорства и диких диет": фаны советуют Alyona Alyona, как перестать переедать

Пышнотелая рэперша Alyona Alyona пожаловалась, что часто переедает, а затем наказывает себя голоданием. Из-за этого она срывается и объедается раз за разом. Фаны советуют звезде, как выйти из этого замкнутого круга.

После новогодних и рождественских праздников Alyona Alyona уехала от парня на ретрит, но не рассекречивает, куда. Оттуда она публикует посты, в которых откровенно делится своими переживаниями и страхами. На этот раз она откровенно заговорила о переедании.

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Alyona Alyona о переедании

Рэперша призналась, что еда для нее – это мотивация. За что-то хорошее она вознаграждает себя вкусненьким, когда переедает – наказывает голоданием, после которого срывается снова.

С голодухи ем больше, чем обычно, а потом понимаю: "Ой, переела, значит завтра есть не буду". Потом мне не хватает энергии, а нужно работать, я очень быстро устаю… Я ем и снова себя наказываю. Замкнутый круг, из которого хочется выбраться,

– призналась Alyona Alyona.

Звезда знает, что некоторые девушки в таких случаях прибегают к булимии – "очищают" организм с помощью рвоты. Однако она против этого метода и просит фолловеров посоветовать, как не наказывать себя за съеденное.

Реакция фанатов Alyona Alyona

Интересно, что после своего 29-летия Alyona Alyona принялась худеть. За первый месяц она скинула 10 килограммов и активно занималась в тренажерном зале . Однако ее энтузиазма хватило ненадолго, она забросила и спорт, и здоровое питание.

Более ста пользователей инстаграма не прошли мимо проблемы рэперши. Они советуют ей заняться своим питанием – перейти на здоровую еду и определиться с количеством ее приемов, а затем сделать сбалансированный рацион привычкой: