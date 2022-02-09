Після новорічних і різдвяних свят Alyona Alyona поїхала від хлопця на ретрит, але не розсекречує, куди. Звідти вона публікує пости, в яких відверто ділиться своїми переживаннями і страхами. Цього разу вона відверто заговорила про переїдання.
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Alyona Alyona про переїдання
Реперка зізналась, що їжа для неї – це мотивація. За щось хороше вона винагороджує себе смачненьким, коли переїдає – карає голодуванням, після якого зривається знову.
З голодухи їм більше, ніж зазвичай, а потім розумію: "Ой, переїла, отже завтра їсти не буду". Потім мені не вистачає енергії, а треба працювати, я дуже швидко втомлююся… Я їм і знову себе караю. Замкнене коло, з якого хочеться вибратися,
– зізналась Alyona Alyona.
Зірка знає, що деякі дівчата в таких випадках вдаються до булімії – "очищують" організм за допомогою блювоти. Проте вона проти цього методу, тож просить фоловерів порадити, як не карати себе за з'їдене.
Реакція фанів Alyona Alyona
Більш як сто користувачів інстаграму не пройшли повз проблему реперки. Вони радять їй зайнятися своїх харчуванням – перейти на здорову їжу та визначитися з кількістю її прийомів, а тоді зробити збалансований раціон звичкою:
- "Так просто їжте щодня нормально й все. Без ненажерства і без диких дієт. Просте звичайне харчування";
- "Це шлях до цукрового діабету та моря хвороб! Я впоралася завдяки збалансованому харчуванню та здоровому способу життя";
- "Не можна впадати з крайнощів в крайнощі. Треба спробувати виробити звичку – три прийоми їжі в день";
- "Судячи з фото, караєш себе часто. Переставайте їсти, скоро літо, бігом в зал".