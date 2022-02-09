Після новорічних і різдвяних свят Alyona Alyona поїхала від хлопця на ретрит, але не розсекречує, куди. Звідти вона публікує пости, в яких відверто ділиться своїми переживаннями і страхами. Цього разу вона відверто заговорила про переїдання.

До теми Санта Дімопулос розсекретила, як повернулась у форму після пологів

Alyona Alyona про переїдання

Реперка зізналась, що їжа для неї – це мотивація. За щось хороше вона винагороджує себе смачненьким, коли переїдає – карає голодуванням, після якого зривається знову.

З голодухи їм більше, ніж зазвичай, а потім розумію: "Ой, переїла, отже завтра їсти не буду". Потім мені не вистачає енергії, а треба працювати, я дуже швидко втомлююся… Я їм і знову себе караю. Замкнене коло, з якого хочеться вибратися,

– зізналась Alyona Alyona.

Зірка знає, що деякі дівчата в таких випадках вдаються до булімії – "очищують" організм за допомогою блювоти. Проте вона проти цього методу, тож просить фоловерів порадити, як не карати себе за з'їдене.

Цікаво, що після свого 29-річчя Alyona Alyona взялася худнути. За перший місяць вона скинула 10 кілограмів й активно займалась у тренажерному залі. Однак її ентузіазму вистачило ненадовго, вона закинула і спорт, і здорове харчування.

Реакція фанів Alyona Alyona

Більш як сто користувачів інстаграму не пройшли повз проблему реперки. Вони радять їй зайнятися своїх харчуванням – перейти на здорову їжу та визначитися з кількістю її прийомів, а тоді зробити збалансований раціон звичкою: