Еще в июле этого года у лидера группы ухудшилось здоровье. Тогда Танчинец показал фото с капельницей на больничной койке.
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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отменили тур
Накануне украинская группа провела концерт в Дании. Уже там фронтмен ощутил, что проблемы со здоровьем вернулись. Часть выступления Сергей пел на стуле, потому что не мог стоять.
Из-за насыщенного графика и десятков километров дороги у меня обострились проблемы со спиной. нормально двигаться и эффективно работать стало невозможно… Вместе с командой мы вынуждены вернуться в Украину и заняться лечением,
– сообщил Танчинец.
Сергей Танчинец рассказал об отмене тура / Скриншот его инстаграм-сторис
В связи с этим группа незапланированно закончил мировой тур. Концерты в Софии (Болгария) и Малаге (Испания) перенесли на май следующего года.
Артисты извинились перед фанатами и заявили, что билеты будут действительны на новые даты.
Поклонники в комментариях поддержали группу и пожелали Сергею Танчинцу скорого выздоровления:
- "Поправляйтесь, господин Сергей! У вас впереди еще сотни и тысячи концертов на крупнейших платформах Украины и мира".
- "Спасибо за вчерашний концерт, поправляйтесь, здоровье вам".
- "Выглядишь очень уставший... Выздоравливай. Здоровье надо беречь".
- "Быстро выздоровление и крепкое здоровье! Вы нам очень нужны!"
- "Желаю быстрого выздоровления. Берегите себя".
- "Сергей, желаю скорейшего выздоровления и крепкого здоровья".
Сколько удалось собрать на ВСУ
Несмотря на отмену мирового тура, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрали немалую сумму на ВСУ. Всего за три недели группа отыграла 12 концертов в разных городах США и Канады.
Музыканты собрали по продаже билетов и аукционов, проведенных во время выступлений, около 6 миллионов гривен на Вооруженные Силы Украины. Все вырученные средства будут направлены на закупку дронов.