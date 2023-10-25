Еще в июле этого года у лидера группы ухудшилось здоровье. Тогда Танчинец показал фото с капельницей на больничной койке.

Интересно Сергей Танчинец расстается с супругой после 15 лет брака

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отменили тур

Накануне украинская группа провела концерт в Дании. Уже там фронтмен ощутил, что проблемы со здоровьем вернулись. Часть выступления Сергей пел на стуле, потому что не мог стоять.

Из-за насыщенного графика и десятков километров дороги у меня обострились проблемы со спиной. нормально двигаться и эффективно работать стало невозможно… Вместе с командой мы вынуждены вернуться в Украину и заняться лечением,

– сообщил Танчинец.



Сергей Танчинец рассказал об отмене тура / Скриншот его инстаграм-сторис

В связи с этим группа незапланированно закончил мировой тур. Концерты в Софии (Болгария) и Малаге (Испания) перенесли на май следующего года.

Артисты извинились перед фанатами и заявили, что билеты будут действительны на новые даты.

Поклонники в комментариях поддержали группу и пожелали Сергею Танчинцу скорого выздоровления:

"Поправляйтесь, господин Сергей! У вас впереди еще сотни и тысячи концертов на крупнейших платформах Украины и мира".

"Спасибо за вчерашний концерт, поправляйтесь, здоровье вам".

"Выглядишь очень уставший... Выздоравливай. Здоровье надо беречь".

"Быстро выздоровление и крепкое здоровье! Вы нам очень нужны!"

"Желаю быстрого выздоровления. Берегите себя".

"Сергей, желаю скорейшего выздоровления и крепкого здоровья".

Сколько удалось собрать на ВСУ

Несмотря на отмену мирового тура, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрали немалую сумму на ВСУ. Всего за три недели группа отыграла 12 концертов в разных городах США и Канады.

Музыканты собрали по продаже билетов и аукционов, проведенных во время выступлений, около 6 миллионов гривен на Вооруженные Силы Украины. Все вырученные средства будут направлены на закупку дронов.

Справка! Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ помогает военным с начала полномасштабного вторжения группа активно помогает украинским военным. Они играют для них на передовой, в госпиталях и воинских частях, а также проводят благотворительные концерты в Украине и за рубежом.



За полтора года полномасштабной войны музыканты отправили около 45 миллионов гривен в помощь украинскому войску.