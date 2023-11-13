Когда-то романтический и полный любви тексты сингла приобрел новое значение, которое соответствует реалиям, с которыми сегодня сталкиваются украинцы. Фаны подчеркнули, что теперь песня будто получила новое дыхание.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили новый клип

На первых кадрах столица изображена как шумный и беззаботный город. Однако безжалостные обстрелы и разрушения изменяют ход событий. Так, в видео показаны страдания и глубокие трансформации, которые испытали украинцы на протяжении почти двух лет полномасштабного вторжения. В то же время, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться, вера в будущее остается непоколебимой на протяжении всего клипа.

Это видео о том, как наша жизнь изменилась через секунды. Мы знаем, как было "до". У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами. И уже знаем, какая она – "после"… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, каждый на своем месте делает все, что от них зависит. И мы точно знаем, что после нашей победы, будет крепкое, свободное и независимое государство,

– отметили музыканты.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Кто я": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фанам очень понравился новый клип.