Почти каждый украинский артист или группа уже выступили в столичном метро – месте, которое получило свой символизм за время войны. На днях там концерт сыграл коллектив БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ .

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили в метро

Коллектив дал благотворительный концерт на станции метро "Майдан Незалежности". Выступление имели возможность посетить военные, представители национальной полиции, ГСЧС, медики и волонтеры. Со сцены фронтмен группы Сергей Танчинец поздравил всех собравшихся.

Слава Украине! Привет, родные люди! Вы не представляете, как мы за вами соскучились! Необычайно радуемся тому, что мы вас сегодня видим! Видим ваши сияющие глаза и улыбки. Низкий поклон всем тем, кто физически прилагает максимум усилий, чтобы сохранить независимость Украины и каждый день приближает нашу победу. А она будет наша. Ибо с нами правда и с нами Бог,

– сказал лидер группы со сцены.

Видео с выступления БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ:

Во время часового выступления группа исполнила любимые хиты поклонников: "Зорі запалали", "Буду з тобою", а также песни посвященные военным, Украине и сильным и несгибаемым украинским людям – "Вільні люди", "24/02", "Країна" и украинскую версию "Героям".

Добавим, недавно в метро также выступил Монатик. Он впервые приехал в Киев без жены и детей и дал концерт.

Музыканты отметили, что концерт прошел при поддержке Офиса Президента и Министерства Культуры Украины.

Фото из выступления БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресс-службы

Напомним, с первого дня масштабного вторжения росии на территорию Украины группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ активно занимается волонтерской деятельностью. Сергей с участниками группа возила лекарственные средства в военные госпитали, средства гигиены и еду для людей, которые так нуждаются, а также, по возможности, играет акустические концерты для военных.