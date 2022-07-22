Майже кожен український артист чи гурт вже виступив у столичному метро – місці, що отримало свій символізм за час війни. Днями там концерт зіграв колектив БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступили в метро

Колектив дав благодійний концерт на станції метро "Майдан Незалежності". Виступ мали нагоду відвідати військові, представники національної поліції, ДСНС, медики та волонтери. Зі сцени фронтмен гурту Сергій Танчинець привітав всіх присутніх.

Слава Україні! Привіт рідні люди! Ви не уявляєте, як ми за вами скучили! Надзвичайно тішимося з того, що ми вас сьогодні бачимо! Бачимо ваші сяючі очі та посмішки. Низький уклін всім тим, хто фізично докладає максимум зусиль, щоб зберегти незалежність України та щодня наближає нашу перемогу. А вона буде наша. Бо з нами правда і з нами Бог,

– сказав лідер гурту зі сцени.

Відео з виступу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ:

Під час годинного виступу гурт виконав улюблені хіти шанувальників: "Зорі запалали", "Буду з тобою", а також, пісні присвяченні військовим, Україні та сильним і незламним українським людям – "Вільні люди", "24/02, "Країна" та українську версію "Героям".

Додамо, нещодавно в метро також виступив Монатік. Він вперше приїхав до Києва без дружини й дітей і дав концерт.

Музиканти зазначили, що концерт відбувся за підтримки Офісу Президента та Міністерства Культури України.

Світлини з виступу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресслужби

Нагадаємо, з першого дня масштабного вторгнення росії на територію України гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ активно займається волонтерською діяльністю. Сергій з учасниками гурт возив лікарські засоби до військових шпиталів, засоби гігієни та їжу для людей, які мають таку потребу, а також, за можливості, грає акустичні концерти для військових.