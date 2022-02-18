Без этого было бы скучно, – скандалистка MARUV об украинском Нацотборе-2022
Источник:инстаграм MARUV
Российская гастролерша MARUV не обошла вниманием украинский Нацотбор Евровидения-2022. Певица, которая в 2019 года отказалась от поездки в Израиль, убеждена, что без очередного скандала было бы скучно.
О Национальном отборе Евровидения-2022 не говорит разве ленивый. Пока весь шоу-биз думает-гадает, полетит ли Kalush Orchestra в Турин, MARUV безразлично, кто будет представлять Украину в Италии. Певице, которая последние три года выступает преимущественно в России, важно, что конкурс не обошелся без скандалов.
Важно Я буду представлять Украину, а не Суспильне – солист Kalush Orchestra готов подписать контракт
MARUV о Нацотборе Евровидения-2022
"Что думаешь по поводу ситуации на украинском Национальном отборе", – поинтересовались у MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) фолловеры.
В общем, я смотрю на это ровно. Надо радоваться тому, что есть что обсудить и о чем пожалеть. Для этого и нужны телешоу, чтобы вызвать у вас самую яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно,
– ответила российская гастролерша.
MARUV об украинском Нацотборе Евровидения-2022 / Фото из инстаграм-сторис певицыНапомним, MARUV и сама сорвала Нацотбор Евровидения-2019. Она отказалась подписывать контракт с НОТУ из-за гастролей в России, а вместо нее не захотел ехать ни один финалист – ни Freedom Jazz, ни KAZKA.
Что украинский шоу-бизнес говорит о Нацотборе-2022
- Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью 24 каналу заявил, что выступление Alina Pash ему понравилось, но ехать на Евровидение-2022 она не может, потому что "историей с Крымом абсолютно все перечеркнула". По его мнению, в Турин следует отправить не Kalush Orchestra, а Roxolana, которая оказалась на четвертом месте.
- В то же время продюсер Вадим Лисица был убежден, что "никто никуда не поедет". Во всех скандалах вокруг Нацотбора-2022 он обвинил Суспільне, которое допустило Alina Pash к конкурсу несмотря на правила, которые само же и придумало.
- Солистка группы Go_A Екатерина Павленко опасается, что Украину могут дисквалифицировать за политизированный отбор.
- Продюсер Елена Мозговая убеждена, что менеджменту Суспільного, который организовывал Национальный отбор, стоит подать в отставку – "написать заявление, сложить лапки и сказать "извините".