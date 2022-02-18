Без этого было бы скучно, – скандалистка MARUV об украинском Нацотборе-2022

Российская гастролерша MARUV не обошла вниманием украинский Нацотбор Евровидения-2022. Певица, которая в 2019 года отказалась от поездки в Израиль, убеждена, что без очередного скандала было бы скучно.

О Национальном отборе Евровидения-2022 не говорит разве ленивый. Пока весь шоу-биз думает-гадает, полетит ли Kalush Orchestra в Турин, MARUV безразлично, кто будет представлять Украину в Италии. Певице, которая последние три года выступает преимущественно в России, важно, что конкурс не обошелся без скандалов.

Важно Я буду представлять Украину, а не Суспильне – солист Kalush Orchestra готов подписать контракт

MARUV о Нацотборе Евровидения-2022

"Что думаешь по поводу ситуации на украинском Национальном отборе", – поинтересовались у MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) фолловеры.

В общем, я смотрю на это ровно. Надо радоваться тому, что есть что обсудить и о чем пожалеть. Для этого и нужны телешоу, чтобы вызвать у вас самую яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно,

– ответила российская гастролерша.

MARUV об украинском Нацотборе Евровидения-2022 / Фото из инстаграм-сторис певицы

Что украинский шоу-бизнес говорит о Нацотборе-2022

Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью 24 каналу заявил, что выступление Alina Pash ему понравилось, но ехать на Евровидение-2022 она не может, потому что "историей с Крымом абсолютно все перечеркнула". По его мнению, в Турин следует отправить не Kalush Orchestra, а Roxolana, которая оказалась на четвертом месте.

в эксклюзивном интервью 24 каналу заявил, что выступление Alina Pash ему понравилось, но ехать на Евровидение-2022 она не может, потому что "историей с Крымом абсолютно все перечеркнула". По его мнению, в Турин следует отправить не Kalush Orchestra, а Roxolana, которая оказалась на четвертом месте. В то же время продюсер Вадим Лисица был убежден, что "никто никуда не поедет". Во всех скандалах вокруг Нацотбора-2022 он обвинил Суспільне, которое допустило Alina Pash к конкурсу несмотря на правила, которые само же и придумало.

был убежден, что "никто никуда не поедет". Во всех скандалах вокруг Нацотбора-2022 он обвинил Суспільне, которое допустило Alina Pash к конкурсу несмотря на правила, которые само же и придумало. Солистка группы Go_A Екатерина Павленко опасается, что Украину могут дисквалифицировать за политизированный отбор.

опасается, что Украину могут дисквалифицировать за политизированный отбор. Продюсер Елена Мозговая убеждена, что менеджменту Суспільного, который организовывал Национальный отбор, стоит подать в отставку – "написать заявление, сложить лапки и сказать "извините".