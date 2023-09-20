Саша Бо призналась, что ее беременность протекает с аномалией: блогерша назвала диагноз

20 сентября 2023, 13:39
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Саша Бо

Блогерша Саша Бо сообщила, что ее третья беременность протекает с редкой особенностью. Она рассказала об этой аномалии, но заверила – угрозы здоровью ребенка нет.

Блогерша из Ивано-Франковска призналась, что при первом обследовании врачи сообщили, что в пуповине только одна артерия. Саше Бо поставили диагноз – ЕАП (единственная артерия пуповины).

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Саша Бо сообщила об аномальной беременности

Моя беременность протекает с аномалией. Такая особенность встречается у <1% всех беременностей. При каждом скрининге мне отмечали, что причин для волнения нет, ребенок развивается нормально,
– заметила блогерша.

Саша добавила, что все лето пробыла дома, беспокоилась из-за каждого дискомфорта. УЗИ, отличавшееся от программы, окончательно ее обеспокоило.

"Ребенок начал будто отставать в размерах. Мне объяснили, что из-за такой особенности он родится маленьким, однако здоровым. Я пришла домой и нагуглилась к тому, что пошла делать НИПТ (скрининг плода, – Showbiz 24) почти на 30-й неделе".

Хотя в интернете Саша начиталась немало "страшилок", результат проверки плода показал отличные результаты.

Никаких мутаций или нарушений, за исключением гена фолатного цикла. Я являюсь носителем. Мне только отрегулировали питание. Публикую это сообщение с ощущением облегчения. Мы очень ждем нашей дочери. Маленькую, но здоровую,
– подытожила блогерша.


Саша Бо / Фото с инстаграма блогерши

Саша Бо беременна в третий раз

  • Блогерша воспитывает двух сыновей – Даниила и Евгения – от первого брака с Игорем Пустовитом. 3 сентября прошлого года Саша Бо второй раз вышла замуж за врача Платона Тарнавского.
  • В мае блогерша сообщила о третью беременность. Она показала видео, в котором зажгла округлый животик.
  • Саша Бо недавно также призналась, что в начале полномасштабного вторжения потеряла ребенка. Она не знала о беременности, а поняла это уже во время выкидыша. У Саши были резкие боли в животе.

Автор: Марія Касій