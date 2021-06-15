Беременная MamaRika назвала приблизительную дату родов

15 июня 2021 , 20:57
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Источник:

инстаграм MamaRika

Известная украинская артистка MamaRika ожидает появления первенца. На днях она призналась, что ребенок должен появиться на свет примерно в начале августа.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) решила не скрывать беременность от поклонников. Напротив, звезда часто делится новостями о своем особом состоянии.

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MamaRika объявила приблизительную дату родов

Артистка решила пообщаться с фолловерами в инстаграм-сториз. Один из поклонников поинтересовался, когда звезда станет мамой. MamaRika призналась, что это должно произойти в начале августа.

Если все пойдет по плану – начало августа. Аж не верится, что так мало времени осталось,
 – поделилась певица.

MamaRika назвала дату родов / Фото из инстаграм-сториз

Также исполнительница ответила на вопрос о том, как проходит ее беременность. MamaRika призналась, что это непросто, однако она старается подходить ко всему с юмором. "Иначе можно сойти с ума", – считает звезда.

MamaRika о беременности / Фото из инстаграм-сториз

Беременность MamaRika: что об этом известно

  • 26 мая знаменитость объявила, что она с мужем Сергеем Середой станут родителями впервые. Она опубликовала трогательное фото с юмористом, где предстала в обтягивающем бежевом платье, подчеркивающем животик.
  • Певица рассказывала, что она и ее муж 4 месяца "старались" зачать ребенка. Она не надеялась, что все произойдет так быстро. Но когда уже была в положении, но не знала об этом, то думала, что у нее просто сбился женский цикл.
  • Также MamaRika признавалась, что первые месяцы беременности прошли очень тяжело из-за токсикоза. Постоянное плохое самочувствие приводило к отчаянию, и звезду поддерживал любимый.
Автор: Марія Касій