Блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова находится на пятом месяце беременности, однако это отнюдь не мешает ей сниматься в откровенных фотосессиях. Для новой съемки девушка надела дерзкое белье и прикрыла обнаженное тело кардиганом.

Недавно будущие родители Никита Добрынин и Даша Квиткова устроили пикантную фотосессию. Ранее в сети появился общий откровенный кадр супругов, на котором блогерша позировала в обтягивающих боди. Теперь знаменитость решила поделиться не менее смелым фото, для которого позировала в белье.

Не менее жарко Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин разделись для пикантной фотосессии: смелый кадр

Эротический образ Даши Квитковой

Перед камерой Даша Квиткова красовалась в черном комплекте белья – бюстгальтере на тонких бретелях и трусиках с высокой талией, которые едва прикрывали округлый живот. На одно плечо девушка накинула кардиган с прозрачными рукавами от знаменитого украинского бренда Valery Kōvalska, наряды от которого выбирают голливудские звезды. Однако жакет отнюдь не скрыл роскошную фигуру модели.

Изюминкой образа стали черные туфли на невысоком каблуке с обольстительной шнуровкой чуть ли не до бедер. Они подчеркнули длинные ножки Даши Квитковой и акцентировали на аппетитных формах. Блогерша сделала укладку с эффектом мокрых волос и дерзкий макияж smoky eyes, что придало эротичности и без того горячему образу.

Реакция сети на образ Даши Квитковой

Однако далеко не все фоловеры оценили откровенность блогера. Одни заверили, что во время беременности Даша Квиткова действительно окрыленная и выглядит роскошно, другие же считают, что фотографироваться раздетой в положении – слишком.