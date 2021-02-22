Беременная Даша Квиткова поразила дерзким образом в откровенном белье: эротический кадр
Блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова находится на пятом месяце беременности, однако это отнюдь не мешает ей сниматься в откровенных фотосессиях. Для новой съемки девушка надела дерзкое белье и прикрыла обнаженное тело кардиганом.
Источник:инстаграм Даши Квитковой
Недавно будущие родители Никита Добрынин и Даша Квиткова устроили пикантную фотосессию. Ранее в сети появился общий откровенный кадр супругов, на котором блогерша позировала в обтягивающих боди. Теперь знаменитость решила поделиться не менее смелым фото, для которого позировала в белье.
Не менее жарко Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин разделись для пикантной фотосессии: смелый кадр
Эротический образ Даши Квитковой
Перед камерой Даша Квиткова красовалась в черном комплекте белья – бюстгальтере на тонких бретелях и трусиках с высокой талией, которые едва прикрывали округлый живот. На одно плечо девушка накинула кардиган с прозрачными рукавами от знаменитого украинского бренда Valery Kōvalska, наряды от которого выбирают голливудские звезды. Однако жакет отнюдь не скрыл роскошную фигуру модели.
Изюминкой образа стали черные туфли на невысоком каблуке с обольстительной шнуровкой чуть ли не до бедер. Они подчеркнули длинные ножки Даши Квитковой и акцентировали на аппетитных формах. Блогерша сделала укладку с эффектом мокрых волос и дерзкий макияж smoky eyes, что придало эротичности и без того горячему образу.
Реакция сети на образ Даши Квитковой
Однако далеко не все фоловеры оценили откровенность блогера. Одни заверили, что во время беременности Даша Квиткова действительно окрыленная и выглядит роскошно, другие же считают, что фотографироваться раздетой в положении – слишком.
- Современные нравы. Уже дитя под сердцем носите, а фотографироваться голой так и не разучились;
- Ну и к чему. Так часто фото в обнаженном виде. Недопустимо;
- Счастье любит тишину.
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