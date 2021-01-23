Успешная украинская блогер, победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова вместе с любимым проводит зимний отпуск на Мальдивах. Пара греется на солнышке, наслаждается жаркой погодой, а также Даша щеголяет соблазнительной фигурой в купальниках.

Во время зимних отпусков знаменитости предпочитают теплые страны. Поскольку из-за пандемии коронавируса большинство направлений закрыты, то выбор для отдыха невелик. Популярностью в этом сезоне пользуются Мальдивы. Именно туда отправились звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин. На личной странице в инстаграме девушка опубликовала горячую фотографию.

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Беременная Даша Квиткова восхищает красотой на побережье океана. На одной из фотографий она позировала, эротично прогнувшись на белоснежном песочке. Для съемки девушка выбрала раздельный купальник светлого цвета, который хорошо подчеркнул все прелести ее роскошного тела.

В частности, Даша продемонстрировала соблазнительные ножки. Она нежилась на солнышке, вьющиеся волосы игриво развевались на ветру и время будто остановилось. Квиткова очаровала натуральной красотой посреди невероятно красивой природы. Блогер получает удовольствие от каждого мгновения долгожданного отдыха.

Мужчина всегда видит лучшее,

– с нежностью написала Даша.

Даша Квиткова на Мальдивах / Фото из инстаграма Даши Квитковой