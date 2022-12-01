Мир увидит, как выживает Киев: Зеленский снялся в спецвыпуске шоу Беара Гриллса

Похоже, не зря в сети шутили, что в Украину Беар Гриллс приехал учиться выживанию. Он снял выпуск о Зеленском и несокрушимом Киеве и анонсировал, что покажет президента таким, каким его никто не видел.

То, что ведущий телепрограммы "Выжить любой ценой" Беар Гриллс в Украине, разлетелось соцсетями еще 30 ноября, когда его заскочили на одной из АЗС. Украинцы ломали головы, почему действительно путешественник рискнул появиться в Киеве. Как выяснилось, его цель – не просто поддержать, но и рассказать миру о Зеленском и не покоряющемся Киеве.

Важно Беар Гриллс, который учит выживать, гулял с Зеленским по Киеву и грелся в Пункте несокрушимости

Зеленский снялся в шоу Беара Гриллса

Спецвыпуск с Зеленским анонсировал сам Беар Гриллс. Он признался, что хотел спросить президента, как он со всем справляется, а узнал и увидел много интересного. В частности, один из столичных Пунктов несокрушимости, где есть тепло, вода, электричество, мобильная связь, горячий чай и даже сладости.

Спасибо, Владимир Зеленский, за ваше гостеприимство в такое трудное время. Оставайся сильным… Благодаря этой специальной программе мир увидит президента Зеленского с той стороны, которую никогда раньше не показывали,

– написал Беар Гриллс в своих профилях.

Так, благодаря именитому путешественнику из Великобритании мир увидит, что из-за регулярных российских обстрелов критической инфраструктуры, миллионам людей в центре Европы приходится буквально выживать.

Зеленский с Беаром Гриллсом в Киеве / Фото Офис Президента Украины

В сети на анонс и фото Беара Гриллса с Зеленским реагируют так:

"Герой";

"Это удивительно";

"Не могу дождаться, когда увижу это";

"Две абсолютные легенды нашего поколения".

Напомним, ранее украинский военкор Илья Пономаренко шутил, что "Беар Гриллс приехал в Украину, чтобы затестить себя Житомиру". В сети юмор оценили и интересовались, "чему хочет научиться у украинцев самый известный выживатель мира".