В белой шубе на автомобиле: Ирина Федишин впечатлила эффектным образом во Львове

В период новогодне-рождественских праздников певица Ирина Федишин выступила с феерическим шоу во Львове. Артистка поделилась серией фото, где показала невероятный сценический образ.

В январе Ирина много гастролирует, чуть ли не каждый день имеет концерты в разных городах. Для родного Львова она приготовила особую праздничную программу в помещении цирка.

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Сценический образ Ирины Федишин

К зрителям, пришедшим на шоу, артистка выехала на автомобиле. Ирина предстала перед публикой в короткой шубке белого цвета. Изящную талию знаменитости подчеркнул широкий пояс, а длина наряда сделала акцент на длинных стройных ножках. Такой look Федишин соединила с белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы исполнительница, как обычно, уложила в легкие локоны. На лице она сделала насыщенный макияж с яркой помадой на губах и темными тенями на веках.

Ирина Федишин на новогоднем шоу / Фото из инстаграма певицы

Зимние аутфиты певицы