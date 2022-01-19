18 января украинцы во второй раз собирались за рождественским столом, чтобы отметить второй Святой вечер, или же Щедрый вечер. Ирина Федишин придерживалась традиций и показала атмосферное фото с ужина в инстаграме.
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Ирина Федишин в Щедрый вечер
Исполнительница позировала перед камерой на фоне рождественской елки. В руках она держала пампухи в макитре, а также дидух.
В вечер Крещения Ирина Федишин предстала в украинском наряде – вышитой рубашке и красном жакете без рукавов.
Певица уложила белокурые волосы пышными локонами, а черты лица подчеркнула нежным макияжем. Она накрасила веки коричневыми тенями, а губы – розовой помадой.
Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье,
– подписала артистка фото.
Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды
В комментариях под новым фото знаменитости поклонники присоединяются к поздравлениям с праздником, а также отзываются о красивом образе Федишин:
- "С Щедрым вечером";
- "Очень красивые";
- "С праздником вас и всю вашу семью";
- "Божественно выглядишь";
- "С праздником вас";
- "Ты прекрасна".