18 января украинцы во второй раз собирались за рождественским столом, чтобы отметить второй Святой вечер, или же Щедрый вечер. Ирина Федишин придерживалась традиций и показала атмосферное фото с ужина в инстаграме.

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Ирина Федишин в Щедрый вечер

Исполнительница позировала перед камерой на фоне рождественской елки. В руках она держала пампухи в макитре, а также дидух.

В вечер Крещения Ирина Федишин предстала в украинском наряде – вышитой рубашке и красном жакете без рукавов.

Певица уложила белокурые волосы пышными локонами, а черты лица подчеркнула нежным макияжем. Она накрасила веки коричневыми тенями, а губы – розовой помадой.

Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье,

– подписала артистка фото.

Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды

В комментариях под новым фото знаменитости поклонники присоединяются к поздравлениям с праздником, а также отзываются о красивом образе Федишин: