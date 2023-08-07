15 лет невидимых страданий, – Белла Хадид призналась, что страдает серьезным заболеванием

Популярная супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками откровенным сообщением. Она написала о своих переживаниях за 15 лет борьбы с болезнью Лайма. К тому же знаменитость опубликовала фото, сделанные за это время. Она отметила, что выбрала только самые лучшие.

Белла поделилась, что она окончила курс лечения, продолжительностью более 100 дней. Также модель поблагодарила свою маму за поддержку и помощь.

К теме Страдаю от страшной боли, – Дарья Петрожицкая пожаловалась на плохое самочувствие

Белла Хадид страдает болезнью Лайма

Модель поделилась, что все те трудности, с которыми она столкнулась на своем пути, стоили того. Поэтому она ничего бы не меняла в этой жизни, поскольку это помогло ей быть такой, как она есть.

Во-первых, со мной все хорошо, вам не о чем беспокоиться. Во-вторых, я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы добраться сюда, в этот самый момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы сделала все это. Это сделало меня тем, кем я являюсь сегодня,

– отметила звезда.

"Вселенная работает самыми болезненными и прекрасными способами, но я должен сказать, что, если вы боретесь — все наладится. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда облака начнут рассеиваться. Я чувствую огромную благодарность за эти 100 с лишним дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий — все это того стоит", — добавила Белла.

Реакция сети

Под публикацией поклонники поддержали знаменитость. Они пожелали ей скорейшего выздоровления:

"Я люблю тебя, женщина-воин";

"Я так горжусь тобой. Маленькая Белла сидит там и так широко улыбается, глядя на взрослую Беллу";

"Ты всегда так вдохновляешь, Белла. Какое ужасно и тяжелое время. Я сейчас такая рада за тебя";

"Всей радости мира тебе. Посылаю много любви";

"Большой любви вам, прекрасная сильная душа! Посылаю вам силу и любовь к вашему выздоровлению".

Сестра знаменитости Джиджи Хадид также поддержала Беллу в комментариях: "Я люблю тебя, я такая горжусь и счастлива за тебя ".

Проблемы со здоровьем у мировых знаменитостей